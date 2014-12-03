В Швеции объявили досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о проведении досрочных выборов марте 2015 года, после того как парламент отклонил бюджет, представленный его левоцентристским правительством меньшинства, передает BBC.

Кризис был вызван позицией антиэмигрантской правой партии "Шведские демократы", от которой зависит баланс сил в парламенте. Она заблокировала бюджет и заявила, что не пропустит его, пока правительство не ужесточит либеральную политику в области предоставления убежища, сообщает Рейтер.

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"Шведские демократы" объединили свои голоса с правоцентристской оппозицией во время голосования по бюджету.

Тем самым они нанесли поражение правительству, которое было сформировано только в октябре, передает Ассошиэйтед пресс.

Премьер Левен назначил досрочные выборы на 22 марта.