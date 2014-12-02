Премьер Словакии: Крым пропал из повестки дня в ЕС, а Украине не стоит идти в НАТО
Вопрос аннексии Россией Крыма в некоторые лидеры в Европе уже считают решенным. Такое мнение выразил премьер Словакии Роберт Фицо во время форума в Братиславе, пишет словацкое издание SME.
"Так это выглядит, даже при общении с некоторыми лидерами, ни один из них не поднимает вопрос Крыма", - подчеркнул он.
"Но я не могу себе представить, чтобы дошло до еще большего подрыва территориальной целостности Украины", - добавил Фицо.
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В то же время, как сообщает издание, премьер Словакии отметил, что Украине не стоит вступать в НАТО, передает Украинская правда.
Также Фицо, ссылаясь на информацию из "немецких источников", отметил, что перед Украиной стоит значительная угроза большого военного конфликта.
Вероятность такого развития событий, по мнению премьера, составляет 70%. Вместе с тем, как отметил Фицо, речь не идет о конфликте с Россией.
"Я говорю о прямом военном конфликте. Я говорю не о конфликте Россия-Украина, но о большем конфликте", - сказал премьер-министр.
По словам премьера, Словакия от такого конфликта также "сильно пострадает".
В то же время Фицо не поддерживает мнения о необходимости увеличить расходы на оборону.
"Давайте будем немного прагматичным и рациональным и посмотрим, что произошло бы, если бы мы увеличили расходы на оборону от одного до двух процентов. В геополитическом плане это не будет означать ничего, просто кампания по вооружению", - сказал он.
Премьер Словакии также подтвердил, что совершит официальный визит в Москву, однако даты пока неизвестны.
Напомним, ранее Фицо заявил, что, подписав ассоциацию, Киев хочет переложить на ЕС финансовые проблемы.