Премьер Нидерландов перебил Трампа после его слов о "позитиве" новых пошлин

Это случилось во время совместной пресс-конференции двух лидеров по итогам двусторонней встречи.

Премьер Нидерландов Марк Рютте прервал заявление американского президента Дональда Трампа, который утверждал, что провал договоренностей с ЕС по пошлинам будет "позитивом".

Это случилось во время совместной пресс-конференции двух лидеров по итогам двусторонней встречи, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Politico.

Оба руководители государств обращались к прессе в Белом доме, когда Дональд Трамп сказал, что во время дискуссий между лидерами ЕС произошло "много хорошего", несмотря на борьбу против решения США ввести тарифы на импортные сталь и алюминий.

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Трамп также угрожает ввести новые пошлины на автомобили с ЕС. Трамп заявил, что он надеется "решить что-то" с лидерами ЕС, чтобы его администрации не пришлось накладывать эти пошлины.

"Если мы это сделаем, это будет позитивом", - сказал Трамп.

"Если мы этого не сделаем, это тоже будет позитивом, потому что ...", - продолжал американский президент, но Рютте коротко прервал его: "Нет".

"Только подумайте об авто, которые хлынут сюда (в США - ред.)", - сказал Трамп. На что премьер Нидерландов сказал: "Это не позитив. Мы должны выработать решения".

После этого оба лидера пожали руки.