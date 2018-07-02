Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за закона о Верховном суде

Комиссия настаивает на том, что она "готова продолжать диалог по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.

Евросоюз открыл санкционную процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде, из-за которой Варшава может лишиться права голоса в ЕС.

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Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, которая есть в распоряжении ЕвроПравды. "3 июля 27 из 72 судей Верховного Суда рискуют выйти на пенсию. Новый польский закон "О верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. Для решения президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра этого решения", - говорится в заявлении.

Таким образом новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти", уверены в ЕК. Также Комиссия настаивает на том, что она "готова продолжать диалог по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.

Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Евросоюза. У Варшавы есть месяц на внесение изменений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.

Евросоюз ранее пригрозил лишить Польшу права голоса в совете ЕС за судебную реформу, но на защиту Варшавы стала союзная Венгрия.

Польша считает, что законодательный процесс по реорганизации своей судебной власти соответствует европейским стандартам, и называет опасения Еврокомиссии по поводу угроз верховенству права безосновательными.

В июне Европейская комиссия подтвердила, что Польша не выполнила ключевые требования комиссии относительно независимости судов.