Выход Польши из ЕС совершенно реален - Die Welt

Евросоюз устал бороться с властями Польши за сохранение независимой судебной системы в стране. Ее просили, уговаривали, угрожали - теперь ее хотят лишить права голоса. Или выгнать. Издание Die Welt опубликовало статью о том, как восточноевропейские страны расшатывают единство ЕС. Полный перевод публикует "Главред".

Представьте футболиста, который совершает грубый фол, говорит Франс Тиммерманс, взмахивая рукой, словно держа красную карточку. Один игрок травмирует другого, и независимый наблюдатель соглашается, что должно было быть удаление. "Но арбитр говорит: Я сейчас не показываю красную, потому что это привело бы к зрительскому возмущению. Что бы вы на это сказали?"

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Франс Тиммерманс, первый вице-президент Европейской Комиссии и самый важный заместитель Жана-Клода Юнкера, чувствует себя явно не в своей тарелке в эти минуты. Вот он стоит за трибуной в зале для пресс-конференций, это исторический момент для ЕС, но во всех смыслах не позитивный.

Только что Тиммерманс и его коллеги c острой внутренней болью решили впервые в истории использовать против страны-члена Евросоюза самое сильное оружие из арсенала, который есть у ЕС. Так как Польша, по убеждению Еврокомиссии, уничтожила независимость своей судебной системы, Брюссель настоятельно просит страны-члены ЕС открыть уголовное судопроизводство против Польши. В крайнем – и в наименее вероятном – случае это будет стоить Польше временного лишения права голоса.

Брюссель долго колебался, но теперь Европейская Комиссия больше не видит альтернативы этому шагу. Однако тут же звучит первый вопрос от восточноевропейской журналистки, не подумал ли Брюссель, насколько контрпродуктивным может быть это "прецедентное решение" и насколько сильно оно грозит ещё больше разжечь и без того уже существующее разочарование и даже враждебное отношение к Европейскому союзу.

Голландец Франс Тиммерманс, бывший глава МИД и самый важный заместитель главы Еврокомиссии Юнкера, является убежденным, даже страстным европейцем. Он убедителен, когда описывает конец раздробленности Европы после расширение на восток в 2004 как вопрос, очень близкий его сердцу.

И, естественно, ему, как и всем его коллегам, известен риск, на который сейчас решается Брюссель. Поэтому Тиммерманс почти в отчаянии пытался в течение двух лет отговорить польское правительство от перестройки судебной системы. Устные предложения, требования, угрозы, просьбы, старания посредников, призывы, попытки, приглашения – Брюссель перепробовал все, чтобы заставить Варшаву пойти на уступки.

Действовать, чтобы сохранить доверие

Тщетно: c точки зрения Брюсселя, правящая национальная консервативная партия "Право и справедливость" подорвала реформой судебной системы верховенство закона и разделение власти в стране. К тому же на последнем заседании в 2017 году с тяжёлым сердцем Коллегия приняла решение о необходимости "ядерной опции" в соответствии со статьей 7 Конституционного договора.

Для Брюсселя настало время, наконец, действовать, чтобы не потерять полностью все свое доверие к себе как сообществу с общими ценностями и правами. Хотя не только маловероятно, но и почти невозможно, что в данном случае дойдет до самых суровых из возможных санкций - их можно принять только единогласно, а Венгрия уже заявила, что она твердо стоит на стороне Варшавы. Действия Комиссии ЕС против Польши неприемлемы и нарушают независимость страны, заявил заместитель премьер-министра Жолт Шемьен.

МИД Польши также резко раскритиковал Брюссель. Решение Европейской Комиссии носило политический и неправомерный характер, заявила возмущённая Варшава и пригрозила: решение напрягает взаимоотношения и затрудняет построение взаимного доверия и единства безо всякой необходимости.

Но для Комиссии ЕС важно было, наконец, сделать принципиальный шаг и делегировать ответственность государствам-членам Союза. Теперь правительства должны играть в отрытую, даже если популярности многим это бы не добавило. Популисты любят обвинять ЕС в противоправном нарушении границ государственных сфер деятельности, таких как положения конституции, – и эта мысль становится все более популярной среди населения.

Проблема в том, что резкая угроза санкций против Польши возникла в то время, когда напряженность между Востоком и Западом выше, а траншеи глубже, чем когда-либо прежде. Правокатолическое правительство Польши успешно представляет ЕС как противника Польши и заявляет, что Запад морально разлагается и приближается к своему концу.

При запуске "юридической атомной бомбы" центробежные силы угрожают стать еще большими. Возможно, ЕС слишком долго ждал и вряд ли может что-то сделать в борьбе за верховенство закона в Польше - ведь там приняты уже 13 законов, позволяющих политикам воздействовать напрямую на все суды и прокуратуры страны.

Последствия почти непредсказуемы

Однако, Брюссель решил, что риск в случае бездействия был бы еще выше. Фактически это была красная карточка, выражаясь словами Тиммерманса. Тем не менее, последствия непредсказуемы. Кто знает, не закончится ли это даже выходом Польши из ЕС – пусть население, согласно опросам, этого ни в коем случае не хочет.

"Возможно, правительство вообще не заинтересовано в том, чтобы оставаться в ЕС после 2020 года, то есть после следующих парламентских выборов и в начале нового бюджетного периода ЕС", – сказала польская политолог Рената Миенковска изданию "Zeit"". – Если финансово это будет невыгодно, то Польша может попрощаться с ЕС. Мне больно это говорить, но выход Польши из ЕС абсолютно реален".

Как сообщал УНИАН, Польше пригрозили лишением права голоса в ЕС из-за судебной реформы. Все члены Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу о том, нарушила ли Польша, по их мнению, существующие в ЕС правила.