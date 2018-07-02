В массовом ДТП в Танзании погибли более 20 человек, еще 45 пострадали

ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов.

На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести.

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По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов, сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.

Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки. Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках.

Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск. По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.

Ранее УНИАН сообщал, что в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся на шоссе с грузовиком. В результате ДТП погибло 14 человек.