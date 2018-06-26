Королева Елизавета II дала официальное согласие на выход Британии из ЕС

16:53, 26 июня 2018
Мир
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Елизавета II / REUTERS

Британская королева дала официальное королевское согласие на выход страны из Европейского союза (Brexit) под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу подтвердил, что королева подписала законопроект о выходе страны из ЕС, который ранее одобрили обе палаты британского парламента, сообщает Reuters.

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«В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я обязан уведомить Палату о том, что Ее Величество выразила королевское одобрение следующих актов … Акт о выходе из Европейского союза», — сообщил Беркоу на сессии британского парламента.

Отмечается, что подписание акта королевой положит конец дебатам по содержанию законопроекта, который официально оформит выход Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что в Лондоне более 100 тыс. человек вышли на митинг против Brexit.

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Теги: #Британия#Елизавета II#Brexit