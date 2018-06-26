Королева Елизавета II дала официальное согласие на выход Британии из ЕС

Подписание акта королевой положит конец дебатам по содержанию законопроекта, который официально оформит выход Великобритании из ЕС.

Британская королева дала официальное королевское согласие на выход страны из Европейского союза (Brexit) под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу подтвердил, что королева подписала законопроект о выходе страны из ЕС, который ранее одобрили обе палаты британского парламента, сообщает Reuters.

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«В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я обязан уведомить Палату о том, что Ее Величество выразила королевское одобрение следующих актов … Акт о выходе из Европейского союза», — сообщил Беркоу на сессии британского парламента.

Отмечается, что подписание акта королевой положит конец дебатам по содержанию законопроекта, который официально оформит выход Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что в Лондоне более 100 тыс. человек вышли на митинг против Brexit.