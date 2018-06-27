Разработки Google по искусственному интеллекту попадут к военным Китая - экс-чиновник Пентагона

При этом экс-чиновник отметил, что прекращение сотрудничества с Пентагоном имеет признаки лицемерия, учитывая дальнейшую работу Google в Китае.

Решение технологической компании Google не продолжать сотрудничество с Пентагоном в области исследований искусственного интеллекта является лицемерным, поскольку компания будет вести исследования искусственного интеллекта в Китае, что может завершиться тем, что ее технологии попадут в руки военных этой страны.

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Об этом бывший заместитель министра обороны США Роберт Ворк (занимал должность с мая 2014-го года по июль 2017-го) заявил в ходе Defense One Summit в Вашингтоне, события, которое посвящено развитию военных технологий и их внедрению вооруженными силами США, передает Голос Америки.

В июне американские СМИ сообщили, что Google приняли решение не работать с проектом американских военных Maven, который использовал искусственный интеллект для определения целей для ударов беспилотных аппаратов и распознавания объектов на снимках, сделанных спутниками наблюдения.

Решение компании было мотивировано давлением сотрудников компании, которые не желали, чтобы результаты их работы использовались военными.

"(Использование искусственного интеллекта) может привести к принятию решения о выстреле или же наоборот - о спасении жизни", - заявил Ворк, комментируя использование искусственного интеллекта военными США.

Он также отметил, что инженеры Google сознательно избежали ситуации, которая повлекла бы улучшение качества своей работы.

При этом экс-чиновник отметил, что прекращение сотрудничества с Пентагоном имеет признаки лицемерия учитывая дальнейшую работу Google в Китае.

"Google открыл центр исследований искусственного интеллекта в Китае... все что попадает в исследовательский центр в Китае, попадает к правительству Китая и в конечном счете к китайским военным", - сказал Ворк.