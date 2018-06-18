Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США

20:09, 18 июня 2018
Мир
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Ілюстрація / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

По мнению президента, космические войска необходимы, чтобы защищать Соединенные Штаты. Трамп отметил, что американским войскам необходимо обладать военным превосходством в космосе.

Военно-космические силы США станут шестой ветвью американских войск.

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Ранее в военном ведомстве Соединенных Штатов подтверждали готовность к созданию военно-космических войск. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт отметила, что этот вопрос может обсуждаться с президентом и конгрессом.

Также ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска будут доминировать в космосе.

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Теги: #Пентагон#войска#Дональд Трамп