Представители ПАСЕ заявили, что их хотели подкупить проститутками

Среди подарков чиновникам ПАСЕ были также элитные ковры и черная икра.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассказали о способах подкупа депутатов со стороны Азербайджана - не обошлось и без проституток.

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"Ряд свидетелей - как депутатов, так и сотрудников ПАСЕ - сообщили, что получали различные подарки. Они объяснили, что не всегда легко отказаться от таких подарков, поскольку это будет плохо воспринято", - говорится в отчете, передает ЕвроПравда.

Классическим подарком азербайджанцев была черная икра, стоимость килограмма которой достигает нескольких тысяч долларов.

"Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий признал, что получал коробки икры из Азербайджана. По его словам, было очень трудно отказаться от таких подарков, поэтому после сессии ассамблеи ее сотрудники вместе с коллегами устраивали икорные завтраки", - говорится в статье.

Были также более традиционные подарки: билет бизнес-класса, неделя в пятизвездочном отеле, билеты на концерты или конное шоу. А депутат Дорис Фиала (Швейцария) призналась, что во время официального рабочего визита в Азербайджан получила золотую цепь с жемчугом и бриллиантами. Она заявила, что вернула ее азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Среди подарков были также элитные ковры.

Не обошлось и без "клубнички". Иов Крахтен (Люксембург), который работал над докладом об ограничении деятельности НПО (неправительственных организаций) в Европе, рассказал, как к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые пояснили, что в Азербайджане есть черная икра и девушки. До конкретики дело не дошло, потому что он отказался.

Некоторые другие свидетели вспоминали о предложениях проституток. Дик Марти (Швейцария) рассказал, что "во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь", - цитируется отчет в статье.

Неназванный представитель секретариата Венецианской комиссии также рассказал, что в Баку в его гостиничный номер пришла женщина, которая предложила воспользоваться ею. Представитель европейского органа утверждает, что ей отказал.

Как сообщал УНИАН, следственная группа обнаружила системную коррупцию в ПАСЕ. Выявлены факты подкупа делегатов ПАСЕ, представителями Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

После скандала с экс-председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом проблема коррупции в ПАСЕ стала еще более остро. ПАСЕ и Комитет министров Совета Европы приняли решение о создании независимой следственной группы. В ее состав вошли бывший президент Европейского суда по правам человека Николас Братца, авторитетный французский судья в отставке Жан-Луи Брурье и бывшая судья ЕСПЧ Элизабет Фура.