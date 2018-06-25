В Нигерии обнаружили тела более 80 человек, погибших в столкновениях с вооруженными кочевниками

По данным полиции, на территории шести сел сожжено более 50 крестьянских домов.

В центральной части Нигерии, в местности Барикин Лади (штат Плато), обнаружены тела 86 человек.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, все они являются жертвами столкновений, произошедших между жителями крестьянских поселений и скотоводами-кочевниками несколько дней назад.

По данным правоохранителей, тогда на территории шести сел были сожжены более 50 крестьянских домов. Столкновения приобрели такой размах, что полиции пришлось окружить регион и ввести комендантский час.

Конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетие, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и региональными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических, религиозных различиях. Жертвами конфликта уже стали тысячи человек.