В Нигерии обнаружили тела более 80 человек, погибших в столкновениях с вооруженными кочевниками

10:05, 25 июня 2018
Мир
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REUTERS

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, все они являются жертвами столкновений, произошедших между жителями крестьянских поселений и скотоводами-кочевниками несколько дней назад.

По данным правоохранителей, тогда на территории шести сел были сожжены более 50 крестьянских домов. Столкновения приобрели такой размах, что полиции пришлось окружить регион и ввести комендантский час.

Конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетие, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и региональными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических, религиозных различиях. Жертвами конфликта уже стали тысячи человек.

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