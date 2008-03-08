Женщины отметили 8 марта демонстрациями в защиту своих прав

21:46, 08 марта 2008
Мир
811 0

В Италии и Великобритании

В Италии Международный женский день отметили сегодня манифестациями в защиту прав женщин. Крупнейшие итальянские профсоюзы организовали праздничные марши в разных городах Италии, в которых приняли участие тысячи женщин.

Как сообщают зарубежные СМИ, здесь женщины не забыли о первоначальном значении праздника 8 марта и используют его для борьбы за равноправие и уважение своих прав. Основной лозунг профсоюзов и женских организаций в этом году - профессиональное равноправие.

Италия занимает второе место в ЕС по числу безработных женщин, особенно их много на юге, где сохраняется традиционный уклад семьи, в которой женщина занимается хозяйством и детьми и во всем подчиняется мужу. Меньше всего итальянских женщин, согласно статистике, и в политике, и на руководящих постах.

По случаю праздника президент Итальянской Республики Джорджо НАПОЛИТАНО в Квиринальском дворце вручил государственные награды женщинам, отличившимися в той или иной области.

Свои марши в разных итальянских городах провели неформальные организации, в том числе феминисток и представительниц женщин нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Милане партия Лига Севера организовала крупное шествие, во время которого женщинам раздавали вместо цветов газовые баллончики. Это гораздо важнее для самообороны в момент, когда женщины все чаще становятся жертвами насилия, считают организаторы акции.

Грандиозным парадом отметили Международный женский день жительницы Лондона.

Несколько тысяч женщин прошли маршем по улицам британской столицы к знаменитой Трафальгарской площади, где состоялся митинг против притеснения женщин и проявлений домашнего насилия.

К параду присоединились представительницы самых разных общественных союзов - от тех, которые защищают женщин, страдающих от побоев в своих семьях, до лесбийских организаций.

Несколько улиц в центре Лондона были полностью перекрыты для движения автотранспорта. Безопасность обеспечивали сотни полицейских.

Зрелищем парада интересовались многочисленные туристы, особенный восторг которых вызвали импровизированные выступления оркестра, состоящего из участниц акций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter