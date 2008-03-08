Женщины отметили 8 марта демонстрациями в защиту своих прав

В Италии Международный женский день отметили сегодня манифестациями в защиту прав женщин. Крупнейшие итальянские профсоюзы организовали праздничные марши в разных городах Италии, в которых приняли участие тысячи женщин.

Как сообщают зарубежные СМИ, здесь женщины не забыли о первоначальном значении праздника 8 марта и используют его для борьбы за равноправие и уважение своих прав. Основной лозунг профсоюзов и женских организаций в этом году - профессиональное равноправие.

Италия занимает второе место в ЕС по числу безработных женщин, особенно их много на юге, где сохраняется традиционный уклад семьи, в которой женщина занимается хозяйством и детьми и во всем подчиняется мужу. Меньше всего итальянских женщин, согласно статистике, и в политике, и на руководящих постах.

По случаю праздника президент Итальянской Республики Джорджо НАПОЛИТАНО в Квиринальском дворце вручил государственные награды женщинам, отличившимися в той или иной области.

Свои марши в разных итальянских городах провели неформальные организации, в том числе феминисток и представительниц женщин нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Милане партия Лига Севера организовала крупное шествие, во время которого женщинам раздавали вместо цветов газовые баллончики. Это гораздо важнее для самообороны в момент, когда женщины все чаще становятся жертвами насилия, считают организаторы акции.

Грандиозным парадом отметили Международный женский день жительницы Лондона.

Несколько тысяч женщин прошли маршем по улицам британской столицы к знаменитой Трафальгарской площади, где состоялся митинг против притеснения женщин и проявлений домашнего насилия.

К параду присоединились представительницы самых разных общественных союзов - от тех, которые защищают женщин, страдающих от побоев в своих семьях, до лесбийских организаций.

Несколько улиц в центре Лондона были полностью перекрыты для движения автотранспорта. Безопасность обеспечивали сотни полицейских.

Зрелищем парада интересовались многочисленные туристы, особенный восторг которых вызвали импровизированные выступления оркестра, состоящего из участниц акций.