Путин: РФ будет владельцем строящейся в Турции АЭС

Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, передает "РИА Новости".

"Что касается атомной электростанции, проект уникальный в том смысле, что он впервые строится по принципу "плати, владей, эксплуатируй", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"То есть российская компания будет собственником этой станции, конечно, это большой объем инвестиций - 20 миллиардов", - заявил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет строить "Южный поток", пока не будет разрешения от Болгарии.