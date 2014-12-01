Путин: РФ будет владельцем строящейся в Турции АЭС
22:26, 01 декабря 2014Мир
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Россия будет собственником строящейся в Турции АЭС, которая строится по принципу "плати, владей, эксплуатируй".
REUTERS
Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, передает "РИА Новости".
"Что касается атомной электростанции, проект уникальный в том смысле, что он впервые строится по принципу "плати, владей, эксплуатируй", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"То есть российская компания будет собственником этой станции, конечно, это большой объем инвестиций - 20 миллиардов", - заявил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет строить "Южный поток", пока не будет разрешения от Болгарии.
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