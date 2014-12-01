В Узбекистане запретили продажу и использование беспилотников

В Узбекистане запретили ввоз, продажу и использование беспилотников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CA-News.org. Кабинет министров страны принял соответствующее решение 26 ноября.

Ограничения вступят в силу 1 января 2015 года.

Запрет вводится для обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства Узбекистана.

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Как пишет CA-News, национальным СМИ и чиновникам на местах поручено провести разъяснительную работу среди населения о том, что несанкционированное использование беспилотников влечет за собой ответственность. Как именно ждет наказание, не уточняется.

Следить за исполнения запрета будут Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет, Комитет по охране государственной границы и Министерство внутренних дел страны.