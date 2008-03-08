Турецких женщин просят рожать, или будут плакать как на Западе

Премьер Турции Тайип Эрдоган призвал местных женщин рожать не менее троих детей, чтобы решить демографическую проблему страны.

"Дорогие женщины, обращаюсь к вам как глава правительства. Если вы не хотите сокращения населения, то в каждой семье должно быть не меньше троих детей", - сказал Эрдоган, выступая на встрече, приуроченной к Международному женскому дню, сообщают Подробности.

"У меня у самого четверо детей, я счастлив, и хотел бы иметь больше. Конечно, решать вам, но дети - это счастье", - цитирует премьера местное телевидение.

По мнению Эрдогана, если ситуация с рождаемостью в Турции будет оставаться такой, как сейчас, то в 2030 году средний возраст местных жителей составит около 60 лет.

"Запад уже плачет, пытаясь решить проблему рождаемости. Вы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", - подчеркнул премьер.

Население Турции составляет 70 миллиона человек. Ежегодный прирост населения в ней, по данным официальной статистики, приближается к миллиону человек.