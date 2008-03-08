Турецких женщин просят рожать, или будут плакать как на Западе
Поздравление премьера Турции
Премьер Турции Тайип Эрдоган призвал местных женщин рожать не менее троих детей, чтобы решить демографическую проблему страны.
"Дорогие женщины, обращаюсь к вам как глава правительства. Если вы не хотите сокращения населения, то в каждой семье должно быть не меньше троих детей", - сказал Эрдоган, выступая на встрече, приуроченной к Международному женскому дню, сообщают Подробности.
"У меня у самого четверо детей, я счастлив, и хотел бы иметь больше. Конечно, решать вам, но дети - это счастье", - цитирует премьера местное телевидение.
По мнению Эрдогана, если ситуация с рождаемостью в Турции будет оставаться такой, как сейчас, то в 2030 году средний возраст местных жителей составит около 60 лет.
"Запад уже плачет, пытаясь решить проблему рождаемости. Вы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", - подчеркнул премьер.
Население Турции составляет 70 миллиона человек. Ежегодный прирост населения в ней, по данным официальной статистики, приближается к миллиону человек.