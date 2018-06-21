В Иркутске суд арестовал местного активиста за объявление голодовки с требованием освободить Сенцова

Волонтер иркутского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Захар Сарапулов неоднократно принимал участие и организовывал в России проукраинские акции.

В Иркутске суд арестовал на семь суток известного проукраинскими акциями активиста Захара Сарапулова, он объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

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Как сообщает сайт «Сибирь. Реалии», сегодня Кировский районный суд Иркутска признал Сарапулова - волонтера местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального - виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 7 суток.

Ранее полицейские вручили гражданскому активисту разъяснение статьи об уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий.

Еще до начала заседания суда Сарапулов заявил корреспонденту УНИАН, что если суд назначит ему административный арест, то он объявляет бессрочную голодовку с требованием немедленно освободить Сенцова, а также других российских и украинских политзаключенных.

«Как посадят, знайте, я объявляю голодовку в поддержку Олега Сенцова и других российских и украинских политзаключённых», - сказал активист.

1 мая в Иркутске сторонник оппозиции участвовал в творческой акции «Монстрация», которую организаторы позиционировали как культурное мероприятие, не требующее согласования с городскими властями. Во время акции Сарапулов нес в руках мягкую игрушку - желтую уточку и плакат с нарисованной бутылкой и надписью: «Это вино или бензин?». Сотрудники полиции расценили «Монстрацию» как публичное мероприятие, которое имеет социальный, политический характер, и до начала шествия предупредили об этом его организатора Софью Баженову. Полицейские утверждают, что Сарапулов также слышал предостережение и знал, что участвует в несогласованном публичном мероприятии, за которое предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, активиста оштрафовали на 150 тыс. рублей за организацию несанкционированного шествия "Он нам не царь" 5 мая 2018 года.

В ноябре 2017 года Сарапулов был арестован на 6 суток за организацию встречи Навального с жителями Иркутска.

Как сообщал УНИАН, Сарапулов неоднократно принимал участие и организовывал в России проукраинские акции.

Так, 18 марта 2017 года он вывесил Государственный флаг Украины из окна главного корпуса Московского университета. В этот день внизу, на площади перед зданием, масштабно праздновали третью годовщину захвата украинского Крыма. Вместе с тем активист заявлял, что его акция носила неполитический характер, а имела целью привлечь внимание к бытовым проблемам студентов.

18 августа 2017 года в Иркутске он провел одиночный пикет против войны РФ с Украиной. Тогда он сообщил, что выйти с плакатом с надписью: «Может хватит воевать в Сирии и Украине?» решил по собственной инициативе.