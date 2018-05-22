Аспирант истфака МГУ Захар Сарапулов: "Флаг Украины на митинге, посвященном присоединению Крыма, должны были увидеть сотни тысяч людей"

Всемирно известное здание главного корпуса Московского государственного университета (МГУ) с модной ночной подсветкой, оказывается, внутри кишит тараканами, клопами и крысами.

Сама Россия, якобы, не воюют с Украиной, но, за публичную демонстрацию государственного флага соседнего государства, гражданина России избивают в отделении полиции и требуют назвать «заказчиков провокации». А если их нет, значит, человек - украинский экстремист или радикальный исламист. Все четко, как показывают по телевизору. Там врагами числятся именно эти две категории.

Российская Федерация как будто бы правовое государство, но после побоев задержанному предлагают два варианта: или «сотрудничать» с органами, или в тюрьму. Такая неадекватная реакция на флаг Украины в годовщину аннексии Крыма, говорит только об одном: Крым не ваш, дорогие россияне. Если бы это было так, вы бы просто игнорировали подобные случаи. А, получается, делается все, чтобы задавить и забить любое действие, которое ставит под сомнение российскую аксиому «крымнаш»…

Эта история началась 18 марта, когда аспирант первого курса МГУ Захар Сарапулов вывесил флаг Украины из окна главного корпуса университета. В этот день внизу, на площади перед зданием, масштабно праздновали третью годовщину захвата украинского Крыма.

Захар подчеркивает, что его акция носила неполитический характер, а имела целью привлечь внимание к бытовым проблемам студентов. Во время интервью он избегает слова «аннексия» и использует формулировку «присоединение».

Захар – прекрасный и очень грамотный ньюзмекер. Говорит, как по писаному. Знает испанский, португальский, итальянский языки и «чуть-чуть» английский. В университете изучает историю Кубы ХХ столетия. Если бы не последствия его поступка, то после общения с ним не было бы сомнений, что это - будущая элита России.

Беседа УНИАН с Захаром Сарапуловым продолжилась для нас в отделении полиции при МГУ. Любопытно, что нынешний допрос Захара и нашей съемочной группы проводился в том же кабинете, где три дня назад его избивали древком от флага, который он вывесил из окна. Древко, кстати, так и стоит в углу, хотя, на этот раз, его не использовали по «назначению».

Захар, 18 марта, когда, казалось, что все студенты перед главным корпусом МГУ праздновали день «воссоединения» или, как правильно говорить, аннексии Крыма, ты вывесил из окна украинский флаг. Почему?

Я пошел на этот поступок, так как хотел привлечь внимание общественности к тем проблемам, которые существуют, в частности, в общежитиях студентов МГУ. За моей спиной находится здание МГУ и боковые флигели – это общежития студентов и аспирантов. Условия жизни в них очень плохие: полно клопов, тараканов и крыс практически в каждой комнате. Данным шагом я хотел привлечь внимание к тому, что нужно тратить деньги не на какие-то концерты-митинги, а на благоустройство наших университетов.

Какие были последствия для тебя после такой акции. Понятно, что флаг Украины – это сегодня в России «красная тряпка для быка»?

Меня задержали люди в штатском, которые не представились. Они прессовали меня сначала на лестничной площадке, где я находился с флагом. Затем завели меня в мою комнату и провели незаконный обыск без ордера, изъяли ноутбук, фотоаппарат и телефон. Заставили меня ввести пароль, открыли ноутбук и просмотрели все мои файлы и личную переписку. После этого, уже в отделении полиции, - допрос, в котором применяли удары палкой по голове, по паху, по корпусу. Били ногами и руками. Они пытались выведать, на чьи деньги я провел эту акцию, кто мне заплатил и в какой организации я состою. Это была моя индивидуальная акция, никем не проплаченная. Более того, я даже никого не поставил в известие о своих планах. При всем желании, мне было нечего им сказать, но на любую мою фразу, что «это я сделал сам», они отвечали новыми ударами.

Чем закончился допрос?

В конце допроса мы пришли к тому, что есть два варианта. Вариант первый: я подписываю бумагу о сотрудничестве, и буду вступать в те организации, которые мне скажут вступать. Люди, которые не представились, но, судя по их разговорам, это сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму, так называемый «Центр Э», мне предложили подписать бумагу, где я обязуюсь, если выражаться по-русски, стучать для них, а они меня отпускают с мелким штрафом 500 рублей.

Второй вариант: если я отказываюсь от сотрудничества, то они раскручивают меня как экстремиста и, по их словам, я сяду всерьез и надолго. Будут проблемы и у меня, и у моих близких.

Привлечь внимание к условиям жизни в общежитии можно по-разному. Почему именно в день годовщины аннексии Крыма ты решил использовать для своего перфоманса именно флаг Украины?

По этому флагу хорошо видно, что он сделан вручную, буквально, сшит на коленях из подручных материалов. Я решил, что флаг Украины – это именно то, что на данном мероприятии вызовет наибольшее внимание публики. Сотни тысяч людей должны увидеть флаг Украины на митинге, посвященному присоединению Крыма. Я считаю, что флаг Украины — это не экстремистский материал, это не нацистская свастика, не флаг ИГИЛ. Если бы я махал российским флагом, никто бы ничего не заметил. Проблема не в том, что я махал флагом Украины. Украина – это независимое государство, член ООН. Более того, это государство, у которого есть с Россией дипломатические отношения, поэтому флаг Украины не может быть экстремистским материалом, показ которого является правонарушением или экстремизмом.

Ты ждешь какие-то последствия в Университете, от университетского и факультетского начальства?

В данный момент я стараюсь привлечь как можно больше внимания СМИ к данному инциденту, чтобы не получилась так, что меня куда-то уволокли, запрятали и никто об этом никогда не узнает. Мне кажется, в данной ситуации лучше быть на свету, потому что люди, подобные тем, которые меня избивали, – боятся света, им проще действовать в темноте.

Тебе предлагали сделку: 500 рублей или сотрудничество. На чем остановились?

Сначала хотел бы сказать, на чем было основано их заявление о том, что я экстремист. Дело в том, что они смотрели фотографии на моем компьютере – две мои сестры живут в Житомире, и я несколько раз ездил к ним в гости, в том числе, посещал Одессу, Киев, Львов, посещал культурные экскурсии. Когда они видели фотографии украинских городов, то сделали вывод, что именно там меня «завербовали». Зимой этого года я ездил со своей девушкой в Узбекистан по историческим центрам: Самарканд, Бухара и Хива. На это они сказали: «у тебя есть борода, ты ездил в Узбекистан, ты наверно моджахед, мы тебя раскрутим по исламизму, ты сядешь как радикальный исламист».

Психологическое давление?

Скорее всего, так и есть, средство запугать.

Внимание к проблемам общежития ты точно привлек, об этом написали российские либеральные СМИ, и на этом все. Стоит овчинка выделки? Тебя избили, неясно, что будет дальше с учебой. Не жалеешь о содеянном, и что будете делать дальше?

Я считаю, что в любой ситуации следует высказывать свое мнение. Я считаю, что я не выразил ничего экстремистского. Я за дружбу между Украиной и Россией, у меня родственники живут в Украине. Я люблю этот народ, как люблю и русский народ. В данной ситуации отчисление из университета – это наименьшая из бед, которая может со мной произойти. Я могу элементарно исчезнуть, и меня никто не увидит, именно поэтому я хочу привлечь внимание СМИ к данной проблеме, чтобы я не был никому не известным человеком, который вдруг куда-то пропал.

Ты говорил, что обращался после побоев в правозащитные организации. Расскажи подробнее.

В первую очередь, я обратился в Комитет по противодействию пыткам в Москве. Ребята из комитета оказали мне очень ценную юридическую помощь, они провели со мной консультацию, рассказали мне законах. Был важен не только юридический эффект о том, что я узнал о своих правах, но и моральный эффект. Я узнал, что не всем безразлична моя судьба, в России есть люди, которые не согласны с тем, что человека нужно избивать только за то, что он вывесил флаг Украины, у всех есть свои демократические права, и мы все граждане демократического государства, и мы все имеем право на защиту.

Роман Цимбалюк, Москва