В Канаде неизвестный счастливчик выиграл в лотерею $25 миллионов

Об этом 30 ноября сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка лотерейных розыгрышей, сообщают Подробности.

Известно, что заветный квиток одной из самых популярных национальных лотерей Lotto Max был куплен в столице провинции - городе Фредериктон.

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Однако о самом счастливчике пока никакой информации нет.

Примечательно, что Нью-Брансуик является самой "удачливой" канадской провинцией. Именно ее жители забрали большинство выигрышей в различных розыгрышах ассоциации Atlantic Lottery.