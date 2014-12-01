В Канаде неизвестный счастливчик выиграл в лотерею $25 миллионов
03:06, 01 декабря 2014Мир
0 0
В канадской провинции Нью-Брансуик продан счастливый лотерейный билет с выигрышем в 25 миллионов долларов.
В Канаде неизвестный счастливчик выиграл в лотерею $25 миллионов / huffingtonpost.ca
Об этом 30 ноября сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка лотерейных розыгрышей, сообщают Подробности.
Известно, что заветный квиток одной из самых популярных национальных лотерей Lotto Max был куплен в столице провинции - городе Фредериктон.
Читайте такжеВ Канаде 78-летний пенсионер выиграл почти 14 миллионов долларов
Однако о самом счастливчике пока никакой информации нет.
Примечательно, что Нью-Брансуик является самой "удачливой" канадской провинцией. Именно ее жители забрали большинство выигрышей в различных розыгрышах ассоциации Atlantic Lottery.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter