Маск сообщил сотрудникам Tesla о "разрушительном саботаже" в компании - CNBC

Несколько сотрудников из разных подразделений в компании подтвердили получение электронного письма от Илона Маска с сообщением о саботаже.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в понедельник утром отправил электронное письмо всем сотрудникам о пожаре на фабрике, предполагая возможный саботаж.

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По информации CNBC Маск также отправил электронное письмо всем сотрудникам поздно вечером в воскресенье, заявив об обнаружении саботажника в рядах компании.

По словам Маска, этот человек осуществил «довольно обширный и разрушительный саботаж» путем изменения кода операционной системы и передачи данных посторонним лицам.

Несколько сотрудников из разных подразделений в компании подтвердили получение электронного письма от Маска.

В настоящее время наращиваются объемы производства Tesla Model 3, а на прошлой неделе компания объявила о широкой реструктуризации, сократив, по меньшей мере, 9 процентов штата. Издание отмечает, что департамент, который активно участвует в производстве новой модели авто, сокращение не затронет.

Tesla отказала журналистам в комментариях по электронной почте.