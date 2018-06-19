Ким Чен Ын прибыл в Китай (видео)

Визит северокорейского лидера в Пекин пройдет 19–20 июня и будет включать в себя встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, сообщают NHK и Nihon Television Network. По данным NHK, он прилетел на личном самолете и теперь направился в правительственную резиденцию Дяоюйтай в центре города.

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Визит северокорейского лидера в Пекин пройдет 19–20 июня и будет включать в себя встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться недавний саммит США—КНДР, прошедший в Сингапуре, передает "Коммераснтъ".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня. Ее называют историческим событием. По итогам переговоров было подписано совместное заявление, однако конкретных шагов по сближению двух стран и четких договоренностей в нем не содержится.