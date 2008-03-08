Маргарет Тэтчер госпитализирована в больницу Сент-Томас

82-летняя Маргарет ТЭТЧЕР – первая и пока единственная женщина, занимавшая пост премьер-министра Великобритании, - госпитализирована в лондонскую больницу Сент-Томас, где проходит профилактическое обследование.

Как передает радио «Свобода», в выпущенном администрацией больницы сообщении говорится, что ее состояние стабильное и что она общается с медицинским персоналом. У входа в ее палату дежурит полиция.

За последние годы М.ТЭТЧЕР перенесла несколько микроинсультов, которые, как отмечают ее близкие и друзья, негативно сказались на ее памяти. В 2002 году врачи рекомендовали ей отказаться от публичных выступлений.

Подозревается, что на этот раз госпитализация бывшего премьера вызвана инфекционным заболеванием.

М.ТЭТЧЕР занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979-го по 1990 год.