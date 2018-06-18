Советник Трампа рассказал, как россиянин требовал $2 млн за компромат на Клинтон

"Вы не понимаете Дональда Трампа, он ни за что не платит", - сказал Стоун Гринбергу.

В мае 2016 года советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с человеком, который представился Генри Гринбергом и предложил компромат на Хиллари Клинтон. Об этом Стоун рассказал в интервью The Washington Post.

Как передает РБК, Гринберг не раскрывал подробностей об информации, которой предположительно обладал, и требовал $2 млн за компромат. "Вы не понимаете Дональда Трампа, он ни за что не платит", - ответил Стоун.

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Встречу организовал Майкл Капуто, отвечавший в штабе Трампа за связи с общественностью. После нее он спросил, "насколько сумасшедшим оказался русский". Стоун в ответ написал, что он просил "большие деньги" и это было "тратой времени".

Два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто.

Сами сотрудники штаба Трампа считают, что они были целью постановки, подстроенной спецслужбами США для того, чтобы навредить кандидату от республиканцев. ​Они сослались на публикации, свидетельствующие о том, что Гринберг - уроженец России и работал информатором ФБР. Однако нет доказательств того, что Гринберг все еще работал на ФБР во время встречи со Стоуном.

"В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но я сейчас уверен, что это была она", - отметил Стоун.

Встреча Стоуна с Гринбергом произошла спустя несколько недель после того, как советник Трампа Джордж Пападопулос встретился в Лондоне с человеком, представившимся русским профессором, который также говорил, что у него есть компромат на Клинтон. Через две недели после встречи Гринберга со Стоуном Дональд Трамп-младший принял в Trump Tower адвоката Наталью Весельницкую, утверждавшую, что у нее есть информация, которая навредит Клинтон.

Как сообщал УНИАН, команда Мюллера потратила более 4 миллионов на расследование российского вмешательства.