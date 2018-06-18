Советник Трампа рассказал, как россиянин требовал $2 млн за компромат на Клинтон
В мае 2016 года советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с человеком, который представился Генри Гринбергом и предложил компромат на Хиллари Клинтон. Об этом Стоун рассказал в интервью The Washington Post.
Как передает РБК, Гринберг не раскрывал подробностей об информации, которой предположительно обладал, и требовал $2 млн за компромат. "Вы не понимаете Дональда Трампа, он ни за что не платит", - ответил Стоун.
Читайте такжеСпецпрокурор США выдвинул обвинения против российского шпиона по делу Манафорта
Встречу организовал Майкл Капуто, отвечавший в штабе Трампа за связи с общественностью. После нее он спросил, "насколько сумасшедшим оказался русский". Стоун в ответ написал, что он просил "большие деньги" и это было "тратой времени".
Два года спустя встречей заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские выборы. Представители его команды допросили Капуто.
Сами сотрудники штаба Трампа считают, что они были целью постановки, подстроенной спецслужбами США для того, чтобы навредить кандидату от республиканцев. Они сослались на публикации, свидетельствующие о том, что Гринберг - уроженец России и работал информатором ФБР. Однако нет доказательств того, что Гринберг все еще работал на ФБР во время встречи со Стоуном.
"В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но я сейчас уверен, что это была она", - отметил Стоун.
Встреча Стоуна с Гринбергом произошла спустя несколько недель после того, как советник Трампа Джордж Пападопулос встретился в Лондоне с человеком, представившимся русским профессором, который также говорил, что у него есть компромат на Клинтон. Через две недели после встречи Гринберга со Стоуном Дональд Трамп-младший принял в Trump Tower адвоката Наталью Весельницкую, утверждавшую, что у нее есть информация, которая навредит Клинтон.
Как сообщал УНИАН, команда Мюллера потратила более 4 миллионов на расследование российского вмешательства.