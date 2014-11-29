В Техасе убит мужчина, обстрелявший консульство Мексики
08:35, 29 ноября 2014Мир
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В столице американского штата Техас Остине мужчина обстрелял мексиканское консульство, полицейский участок и здание суда.
Полиция считает, что мужчина устроил стрельбу по политическим мотивам / KEYE.TV
Как передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию, он был застрелен.
Известно также, что стрелявшему 49 лет и у него были судимости. В настоящее время следствие пытается установить, застрелился ли мужчина сам или его убил сержант рядом со зданием полиции.
По мнению полицейских, это выглядело как "антиправительственное" выступление, и было вызвано обострившимися дебатами на тему иммиграции.
Читайте такжеПолицейский, застреливший подростка в Фергюсоне, вынужден скрыватьсяВ результате обстрелов никто не пострадал, а пожар, который мужчина попытался разжечь в консульстве, причинил весьма незначительный ущерб. В настоящее время в доме у стрелявшего идет обыск.
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