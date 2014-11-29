В Техасе убит мужчина, обстрелявший консульство Мексики

Как передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию, он был застрелен.

Известно также, что стрелявшему 49 лет и у него были судимости. В настоящее время следствие пытается установить, застрелился ли мужчина сам или его убил сержант рядом со зданием полиции.

По мнению полицейских, это выглядело как "антиправительственное" выступление, и было вызвано обострившимися дебатами на тему иммиграции.

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