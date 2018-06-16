В Афганистане во время празднования окончания Рамадана произошел взрыв: десятки погибших

В результате взрыва погибло 26 человек.

В результате взрыва автомобиля, ничиненного взрывчаткой, в афганском городе Нангархар погибло 26 человек.

Как сообщает Reuters, в это момент в городе происходила встреча невооруженных боевиков «Талибана» и афганских вооруженных сил. Они все вместе празновали окончание поста Рамадан. Забыв о вражде, солдаты и боевики обменивались объятиями и делали селфи, сообщает издание.

Представители «Талибана» заявляют, что не причастны к инцеденту.

«Этот инцидент не имеет ничего общего с талибами. Район, где произошел взрыв, близок к нашей линии фронта. Некоторые из наших членов отправились туда, чтобы отпраздновать Эйд (праздник, знаменующий окончание Рамадана -УНИАН). Пострадали наши члены», - сказал агентству один из представителей движения.

Сообщается, что по случаю Рамадана президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" на срок с 11 по 20 июня.

В свою очередь «Талибан» объявил о трехдневном перемирии по случаю Эйда, которое началось в пятницу.

Позже издание сообщило, что ответственность за теракт взяли на себя участники терористической групировки "Исламскоие государство".

Напомним ещё в мае между афганскими войсками и "Талибаном" велись бои. 12 мая как минимум 43 афганских военнослужащих и полицейских были убиты, более 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты.