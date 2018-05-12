Боевики "Талибана" убили 43 полицейских и военных в Афганистане - СМИ

Провинция Фарах находится на границе с Ираном и является одним из центров культивирования опийного мака в Афганистане.

Как минимум 43 афганских военнослужащих и полицейских были убиты, более 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты.

Боевики атаковали на два КПП в провинции Фарах на западе страны в пятницу, 11 мая, сообщает zn.ua со ссылкой на Afghanistan Times.

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Сообщается, что сначала нападению подвергся КПП Дорахи, погибли 23 полицейских. Затем был атакован КПП Радж, убиты не менее девяти полицейских, еще три человека получили ранения.

По словам одного из чиновников, всего в результате атак боевиков погибли не менее 43 человек, в том числе девять военнослужащих афганской армии, а более 10 - человек получили ранения.

Провинция Фарах находится на границе с Ираном и является одним из центров культивирования опийного мака в Афганистане.

Ранее УНИАН сообщал, что в провинции Хост в Афганистане произошел взрыв в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей. Сообщается о 17 погибших в результате взрыва. Еще 33 человека получили ранения.