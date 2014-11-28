Российская атомная подлодка запустила очередную "Булаву"
19:38, 28 ноября 2014Мир
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Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Северного флота «Александр Невский» провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» по полигону Кура на Камчатке.
"Александр Невский" запустил "Булаву" / mil.ru
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"Стрельба была выполнена из подводного положения. Параметры траектории полета МБР «Булава» отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в полигон Кура на Камчатке", - говорится в сообщении.
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