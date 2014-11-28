Российская атомная подлодка запустила очередную "Булаву"

Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Северного флота «Александр Невский» провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» по полигону Кура на Камчатке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. "Стрельба была выполнена из подводного положения. Параметры траектории полета МБР «Булава» отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в полигон Кура на Камчатке", - говорится в сообщении. Читайте такжеРоссия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М" (фото)Данная подлодка впервые выполнила запуск "Булавы".

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