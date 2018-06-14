Названа вероятная причина смерти режиссера Говорухина

Вопрос о месте похорон Станислава Говорухина пока решается.

Названа предполагаемая причина смерти известного советского и российского режиссера Станислава Говорухина.

"Предварительно - острая сердечная недостаточность", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что вопрос о месте похорон пока решается. Скорее всего, это будет Новодевичье кладбище.

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Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал он.

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму.