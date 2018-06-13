Злой Путин на танке: журнал Charlie Hebdo высмеял Чемпионат мира в России (фото)

На карикатуре изображен Владимир Путин, который целится из пушки танка в футбольные ворота.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру, посвященную началу чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Фото обложки журнал опубликовал на странице в Twitter.

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На карикатуре изображен Владимир Путин, который целится из пушки танка в футбольные ворота. Надпись на карикатуре гласит: "Вперед, русские!".

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - говорится в анонсе.

Как сообщал УНИАН, российский комик Семен Слепаков выпустил новую песню, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В песне он предлагает, в частности, назначить тренером сборной России Рамзана Кадырова.