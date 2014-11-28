Премьера Британии раскритиковали за провал иммиграционной политики

Такое заявление сделал премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. По мнению премьер-министра, его предыдущие намерения уменьшить количество иммигрантов, закончились полным провалом, передает Би-би-си.

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В страну, по оценке миграционной службы, по состоянию на июль месяц, приехало 260 тыс. иммигрантов, что на 78 тыс. больше показателей 2013 года. Дэвид Кэмерон признал, что его попытки сократить число мигрантов до 100 тыс. в год не увенчались успехом.

Действия премьера по сдерживанию иммигрантов вызвало неудовольствие и критику некоторых политических партий. Глава консерваторов Майкл Гоув назвал действия правительства слишком "мягкими" и сравнил их с предложениями либерал-демократов.

Сам лидер консерваторов высказал мнение, что правительству Великобритании стоит больше уделить внимания иммиграционному вопросу и предложить более радикальные меры для сдерживания наплыва иммигрантов в страну.