В 2015 году Евросоюз пересмотрит свою миграционную политику
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в непубличной переписке с руководителями других органов ЕС определил 10 приоритетов работы Евросоюза на 2015 год.
Об этом сообщает брюссельское издание ЕurActiv, в распоряжении которого оказалось письмо Юнкера и вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, адресованное президенту Европарламента Мартину Шульцу и главе Совета ЕС Маттео Ренци, передает "ЕвроПравда".
Читайте такжеВ ЕС и Британии потеряли оптимизм относительно скорой отмены виз для украинцев
Президент Еврокомиссии в письме признает, что экономический кризис все еще продолжается, уровень безработицы остается "неприемлемо высоким", а события в соседних с ЕС странах требуют от объединения решительного ответа.
В перечень ключевых задач вошелпересмотр миграционной политики, а также некоторые неожиданные задачи - к примеру, пересмотр законодательства о ГМО.
В письме Жан-Клод Юнкер определил такие приоритеты работы органов ЕС: экономический рост, инвестиции и увеличение числа рабочих мест;
создание единого цифрового рынка;
создание мощного Энергетического союза, деятельность которого должна осуществляться с учетом проблемы изменения климата;
развитие внутреннего рынка;
большая интеграция в рамках Экономического и Монетарного союзов;
переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли с США;
развитие сферы юстиции и фундаментальных прав человека;
разработка новой политики миграции;
дальнейшая реализация стратегии Европы как сильного глобального игрока;
демократические изменения в ЕС (в этот раздел включены также пересмотр законодательства о ГМО);
Вторая часть письма Жан-Клода Юнкера посвящена его предложению создать новый "межинституционный договор". Идея заключается в том, что институты ЕС должны согласовать многолетнюю программу, в которой будут определены стратегические цели и видение результатов их работы.