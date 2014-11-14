В 2015 году Евросоюз пересмотрит свою миграционную политику

Об этом сообщает брюссельское издание ЕurActiv, в распоряжении которого оказалось письмо Юнкера и вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, адресованное президенту Европарламента Мартину Шульцу и главе Совета ЕС Маттео Ренци, передает "ЕвроПравда".

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Президент Еврокомиссии в письме признает, что экономический кризис все еще продолжается, уровень безработицы остается "неприемлемо высоким", а события в соседних с ЕС странах требуют от объединения решительного ответа.

В перечень ключевых задач вошелпересмотр миграционной политики, а также некоторые неожиданные задачи - к примеру, пересмотр законодательства о ГМО.

В письме Жан-Клод Юнкер определил такие приоритеты работы органов ЕС: экономический рост, инвестиции и увеличение числа рабочих мест;

создание единого цифрового рынка;

создание мощного Энергетического союза, деятельность которого должна осуществляться с учетом проблемы изменения климата;

развитие внутреннего рынка;

большая интеграция в рамках Экономического и Монетарного союзов;

переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли с США;

развитие сферы юстиции и фундаментальных прав человека;

разработка новой политики миграции;

дальнейшая реализация стратегии Европы как сильного глобального игрока;

демократические изменения в ЕС (в этот раздел включены также пересмотр законодательства о ГМО);

Вторая часть письма Жан-Клода Юнкера посвящена его предложению создать новый "межинституционный договор". Идея заключается в том, что институты ЕС должны согласовать многолетнюю программу, в которой будут определены стратегические цели и видение результатов их работы.