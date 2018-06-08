Спросишь его о коррупции в России, а он говорит о коррупции в Украине: австрийский журналист рассказал о непростом интервью с Путиным

"Каждый раз, когда ты его перебиваешь, рассматривается, как оскорбление его величества", - сказал австрийский журналист.

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал, что интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое вышло в эфир 4 июня, было самым сложным в его карьере. ​Об этом он сказал в интервью Politico.

Как передает РБК, журналист рассказал, что он посмотрел все доступные интервью с Путиным за последние несколько лет. «Это очень помогло, потому что сразу стало ясно, как Путин реагирует во время интервью», - сказал он. По словам Вольфа, он пять дней готовился к беседе.

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Вольф назвал три причины, почему беседа с Путиным была непростой. «Первое - есть большая разница между тем, чтобы брать интервью в студии на моем шоу, где я руковожу балом, и в президентском дворце в Кремле, где понятно, что он главный, и каждый раз, когда ты его перебиваешь, рассматривается, как оскорбление его величества», - сказал австрийский журналист.

Второй сложностью был синхронный перевод, из-за которого сложно было отвечать спонтанно. ​Третьим фактором стало то, что Путин - «очень умный собеседник, который делает некоторые вещи, усложняющие жизнь интервьюера».

Вольф добавил, что он говорит много по теме и уходит в детали. «А когда ты прерываешь его, он фокусируется на этом моменте. Политики редко это делают», - заметил Вольф. Кроме того, российский лидер может ответить вопросом на вопрос, сказал австрийский журналист. «Он очень быстро переводит тему. Ты спросишь его о коррупции в России, а он начинает говорить о коррупции на Украине», - сказал австрийский журналист.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин прокомментировал возможность третьей мировой войны.