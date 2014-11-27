Одного из лидеров протестов в Гонконге отпустили под залог

Один из лидеров студенческого движения Джошуа Вон вместе с более чем сотней других активистов был задержан при разгоне лагеря в ночь на среду, сообщает Русская служба Би-би-си.

Вона обвиняют в том, что он мешал работе судебных приставов: ликвидация лагеря выполнялась по решению суда.

Читайте такжеВ Гонконге арестовали еще 11 активистов и 7 полицейскихНа улицах района Монг Кок по-прежнему много полицейских. Столкновения продолжились в ночь на четверг, а общее число задержанных со вторника превысило 150 человек.

Массовые протесты в Гонконге начались два месяца назад. Активисты недовольны решением властей Китая проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.