Журналист о "прямой линии" с Путиным: мужик на коленях стоит, а говорили, что Россия с них встала (фото)

В ходе "прямой линии" с Путиным на табло в студии появилась фотография стоящего на коленях дольщика ЖК "Марушкино" из Москвы.

За последнее время среди россиян участились случаи, когла они встают на колени во время обращения с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.

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Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и журналист Денис Казанский. "Смотрю краем глаза прямую линию с Путиным, а там опять какой-то мужик на коленях стоит и что-то просит. Видимо, это новый флешмоб - падать на колени перед барином всей страной. За последние дни читаю уже про третий подобный случай", - отметил он.

"Ничего не понимаю. То говорили, что Россия при Путине наконец-то встала с колен, а как почитаешь новости - так почему-то у них все на коленях. Какая-то невыразимая дикость. Даже не знаю, в какой стране ещё сегодня так принято. Может быть, в Африке где-то...", - добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.