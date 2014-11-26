В Фергюсоне напали на журналистов Russia Today
20:26, 26 ноября 2014Мир
2 0
Корреспонденты вышли из машины, чтобы взять интервью по поводу беспорядков в городе, но на них напали, потребовали ключи от машины и телефоны.
REUTERS
Об этом сообщает Эхо Москвы.
На просьбы пострадавших о помощи полиция якобы не отреагировала, ссылаясь на то, что подростки, вероятно, вооружены, пишет издание.
Читайте такжеПод Фергюсоном ранены два агента ФБРПозднее журналисты обнаружили, что их машина сожжена.
Американский город Фергюсон стал эпицентром масовых протестов афроамериканцев перекинувшихся позже на другие города США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter