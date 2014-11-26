В Фергюсоне напали на журналистов Russia Today

20:26, 26 ноября 2014
Мир
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Корреспонденты вышли из машины, чтобы взять интервью по поводу беспорядков в городе, но на них напали, потребовали ключи от машины и телефоны. 

REUTERS

Об этом сообщает Эхо Москвы.

На просьбы пострадавших о помощи полиция якобы не отреагировала, ссылаясь на то, что подростки, вероятно, вооружены, пишет издание.

Читайте такжеПод Фергюсоном ранены два агента ФБРПозднее журналисты обнаружили, что их машина сожжена.

Американский город Фергюсон стал эпицентром масовых протестов афроамериканцев перекинувшихся позже на другие города США.

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