В Фергюсоне напали на журналистов Russia Today

Об этом сообщает Эхо Москвы.

На просьбы пострадавших о помощи полиция якобы не отреагировала, ссылаясь на то, что подростки, вероятно, вооружены, пишет издание.

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Американский город Фергюсон стал эпицентром масовых протестов афроамериканцев перекинувшихся позже на другие города США.