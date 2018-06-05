Клинтон признался, что его привело в ярость вмешательство России в выборы
10:05, 05 июня 2018Мир
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Как отмечается, журналист издания спросил Клинтона, что приводит его в ярость.
REUTERS
Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что разозлился из-за «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году.
Об этом пишет Le Parisien. Как отмечается, журналист издания спросил Клинтона, что приводит его в ярость.
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«Когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», — ответил Клинтон.
В деле о России Трампа будет представлять адвокат Билла и Хиллари Клинтон.
За прошедший месяц комиссия специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США предъявила 75 обвинений, добилась пяти признаний вины и вынесла один приговор.
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