Каждый второй россиянин не доволен назначением Медведева на пост премьера

Для россиян Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер.

51% россиян не одобряет назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

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Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на проведенный в конце мая опрос «Левада-центра».

При этом 41% одобряет назначение Медведева, а оставшиеся 8% не определились с ответом. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» дают другие цифры, но и среди респондентов ФОМа недовольных новым-старым премьером больше, чем довольных: отрицательно его переназначение оценили 45%, положительно – 39%, 16% затруднились с ответом. Для сравнения: в мае 2012 г. назначение Медведева премьером положительно оценили 59% респондентов «Левада-центра», отрицательно – 25%, не определились – 16%, ФОМ тогда такой опрос не проводил.

«Выбор россиян не совпал с выбором президента: каждый второй недоволен избранной Владимиром Путиным кандидатурой председателя правительства. Для них Дмитрий Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер», – отмечает издание, комментируя данные «Левада-Центра».