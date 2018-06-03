Великобритания готовит к саммиту ЕС список предложений по Brexit

По словам главы МВД страны, документ с текстом предложений будет обнародован до саммита.

Великобритания готовит к назначенной на июнь встрече глав стран Европейского Союза список предложений по Brexit.

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Как сообщает Reuters, об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

По его словам, на июньском заседании Совета ЕС будут представлены конкретные предложения.

"Я абсолютно уверен, что на июньском заседании Совета ЕС премьер-министр будет иметь ряд конкретных предложений и наши европейские коллеги положительно на них отреагируют", - сообщил он.

Он также добавил, что озвученные предложения соответствуют более ранним заявлениям премьер-министра Терезы Мэй. К самому документу, содержащему подготовленные предложения, будет открыт доступ для ознакомления за несколько дней до назначенного на 28-29 июня саммита.