Сеул "взволнованно, но спокойно" ждет историческую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

1 июня Трамп после встречи с заместителем председателя Центрального комитета правящей в Северной Корее Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем заявил, что саммит состоится 12 июня.

Сеул приветствовал заявление президента США Дональда Трампа, который подтвердил проведение встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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«Похоже, что дорога к саммиту между Северной Кореей и Соединенными Штатами расширилась и укрепилась... Мы взволнованно, но спокойно будем ждать их историческую встречу в Сингапуре», – говорится в заявлении офиса президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 2 июня, передает Радио Свобода.

1 июня Трамп после встречи с заместителем председателя Центрального комитета правящей в Северной Корее Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем заявил, что саммит состоится, как ранее планировалось, 12 июня.

Ким Йон Чхоль стал наиболее высокопоставленным северокорейским чиновником, который посетил США за последние 20 лет. Он привез Трампу письмо от Ким Чен Ына.