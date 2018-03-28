Посольство Эквадора в Лондоне отключило Ассанжу связь с внешним миром из-за твита о России

В конце 2017 года Ассанж дал правительству Эквадора обязательство не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами.

Укрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение ранее принятых договоренностей. Такое решение приняло правительство Эквадора, текст меморандума опубликован в Twitter министерства связи Эквадора.

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"Правительство Эквадора приостановило работу всех систем, которые позволяют Джулиану Ассанжу общаться с внешним миром. <...> Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", - цитирует издание Metro Ecuador сообщение министерства связи Эквадора, передает РБК.

При этом издание ссылается на твиты Ассанжа, опубликованные 26 марта. В них он он указывает, что вина Кремля в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери не доказана. Высылка российских дипломатов, о которой объявили некоторые страны, только поможет Кремлю и дальше продвигать свою версию о заговоре во главе с США против России, написал Ассанж.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он попросил политического убежища, так как опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks. Покинуть посольство Эквадора он не может, так как в Британии выдан действующий ордер на его арест.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за твитов Ассанжа Эквадор пригрозил выгнать его из своего посольства в Лондоне.