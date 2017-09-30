Основатель WikiLeaks назвал первой интернет-войной ситуацию в Каталонии

15:50, 30 сентября 2017
Мир
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Он отметил, что конфликт в Каталонии стал наиболее значимым в Европе противостоянием "после падения Берлинской стены".

REUTERS

Основатель WikiLeaks  Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой мировой интернет-войной. Он отметил, что конфликт в Каталонии стал наиболее значимым на Западе противостоянием «между людьми и государством после падения Берлинской стены».

Читайте такжеЛидер Каталонии разочарован молчанием ЕС по референдуму«Первая мировая интернет-война началась в Каталонии, так как народ и правительство используют интернет для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак со стороны испанской разведки, которая замораживает телекоммуникационные связи», - написал он в Twitter.

На воскресенье в Каталонии запланирован референдум о независимости этой испанской провинции. Центральное правительство делает все, чтобы голосование не состоялось, региональные власти уверены, что референдум состоится, и уже готовятся к переговорам об отделении.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
Теги: #ситуация Каталонии#противостояние Каталонии#конфликт Каталонии