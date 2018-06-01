Министр транспорта Малайзии не видит убедительных доказательств ответственности РФ за сбитие MH17

Энтони Локе выразил уверенность, что любые дальнейшие действия будут основываться на убедительных доказательствах.

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе заявил, что не видит убедительных доказательств ответственности РФ за сбитие самолета рейса MH17.

Об этом министр сообщил телеканалу Channel NewsAsia.

"Нет убедительных доказательств для того, чтобы на основании доказательств Совместной следственной группы указывать, что это Россия (ответственна - УНИАН)", - сказал Локе.

"Но кто ответственен - нельзя просто указать на Россию", - подчеркнул министр, когда его спросили о новых данных в расследовании катастрофы самолета.

"Конечно, мы должны принять во внимание дипломатические отношения", - сказал Локе и отметил, что любые дальнейшие действия будут основываться на убедительных доказательствах.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Украины Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитие рейса MH17.