В России во время демонстрации химических опытов в ТЦ восемь детей получили ожоги (видео)

Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%.

В Иркутске дети получили ожоги первой и второй степени в результате возгорания в торгово-развлекательном центре "Комсомолл".

Как передает Би-би-си, во время демонстрации химических опытов с использованием жидкого азота, других химических реактивов и электричества произошел выброс воспламеняющегося газа. Он попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился.

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Всего посмотреть на шоу пришли около 60 человек. В результате происшествия пострадали восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет, сидевшие в первом ряду, они были доставлены в больницу. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%.

Инцидент произошел спустя два месяца после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, гибели 64 человек и последовавших масштабных проверок ТЦ по всей стране.