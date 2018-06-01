Сбитого в Афганистане советского летчика нашли живым спустя 30 лет
Сбитый 30 лет назад в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив.
Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Найденный мужчина находится в Афганистане, передает "РИА Новости".
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Востротин не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.
Он также сообщил, что этот вопрос обсуждался с представителями Афганистана.
"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации", — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.
Ранее в Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл свое имя. Через переводчиков мужчина сказал лишь, что родом с Волыни.