Забыл свое имя и язык: в Афганистане случайно нашли украинца, который исчез 30 лет назад (видео)

Мать солдата с Волыни поставила ему памятник на кладбище, но он оказался живым.

В Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и свое имени. Через переводчиков мужчина сказал лишь, что родом с Волыни. На видео жители села Новая Глуша узнали своего земляка, сообщает ТСН.

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