Забыл свое имя и язык: в Афганистане случайно нашли украинца, который исчез 30 лет назад (видео)

21:18, 10 апреля 2018
Общество
988
false
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Афганистан