Foreign Policy: Стратегия альянса становится все более определенной: с помощью сил быстрого реагирования НАТО будет противостоять России

Об этом пишет Дэвид Френсис в статье «Стратегия альянса становится все более определенной: с помощью сил быстрого реагирования НАТО будет противостоять России», опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил журналистам в Пентагоне на телеконференции, что ротация около 300 солдат за один раз в Литве, Латвии и Эстонии может продолжаться и в 2016 году. Войска будут частью сил быстрого реагирования, о создании которых НАТО объявило в августе, они смогут быстро ответить на возможную российскую агрессию в Восточной Европе. Согласно New York Times, альянс планирует создать четырехтысячное военное формирование, которое можно было бы быстро задействовать в Восточной Европе, где уже будет заготовлено вооружение и другие припасы.

Комментарии Ходжеса появились в тот же день, когда президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце этого десятилетия его страна будет проводить референдум по вопросу присоединения к альянсу. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что членство Украины в НАТО Москва считает неприемлемым.

«Мы разработали интенсивный план на ближайшие шесть лет, чтобы страна соответствовала критериям для вступления в ЕС и НАТО», сказал Порошенко в Киеве, по информации Bloomberg. «И только тогда украинский народ будет решать, вступать или не вступать (в эти союзы), на референдуме».

Комментарии Ходжеса, похоже, предоставляют новые детали о том, как будет работать команда быстрого реагирования НАТО. Наряду с ротацией войск, Ходжес сказал, что рекомендовал бы перевести бригадную тактическую группу с танками и транспортными средствами «Брэдли» в Румынию, Польшу или в одну из прибалтийских стран.

«Войска армии США будут в Литве, а также в Эстонии, Латвии и Польше, столько, сколько будет необходимо для сдерживания российской агрессии», сказал Ходжес. Хотя «[наш] след в Европе гораздо меньше, чем раньше, но мы все еще можем обеспечить необходимые возможности».

Генерал сказал, что он уверен, что европейские союзники, такие, как Великобритания и Франция, которые в последние годы урезали свои оборонные бюджеты, также возьмут на себя обязательства по предоставлению средств, чтобы помочь оплатить силы быстрого реагирования.

«Я никогда не видел альянс более единым, таким, каким он стал после саммита в Уэльсе в сентябре», сказал он.

На пресс-конференции Ходжеса также были раскрыты важные новые подробности об операции «Атлантическая готовность», плане НАТО для проверки российской агрессии в Восточной Европе. После саммита НАТО в сентябре, представители альянса мало рассказывали о том, как они будут реализовывать свое видение группы [быстрого] реагирования.

Также в понедельник, новый глава НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны увеличить свои финансовые обязательства перед военными, чтобы помочь создать специальный корпус «Острие копья», который он охарактеризовал как «силы очень высокой готовности, способные быстро реагировать».

«Ожидается, что все союзники честно разделят эту ношу. В том, что касается расходов, возможностей, и содействия нашей деятельности», сказал Столтенберг в понедельник в своем выступлении на Парламентской ассамблее НАТО в Гааге. «ВВП Соединенных Штатов и Европы почти одинаковы. Тем не менее, Соединенные Штаты выделяют на оборону в два раза больше средств, чем все остальные союзники, вместе взятые».

В мирное время, добавил он, сокращение расходов на оборону имело смысл. «Но мы не живем в мирное время», сказал он.

Комментарии Столтенберга, в сочетании с новыми подробностями о запланированных силах быстрого реагирования НАТО и потенциальном интересе Украины в членстве в альянсе, скорее всего, мало помогут в ослаблении напряженности между Россией и НАТО. В интервью, опубликованном в российских контролируемых государством СМИ в воскресенье, Путин обвинил альянс в подрыве сил России.

«Как только мы поднимаемся, другие страны сразу же чувствуют необходимость оттеснить Россию, чтобы поставить ее «на место», чтобы замедлить ее», сказал он российскому информагентству ТАСС.