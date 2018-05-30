Россия пообещала Израилю не препятствовать атакам по иранским объектам в Сирии - СМИ

По данным СМИ, Израиль получил гарантии из Москвы, что Россия не станет препятствовать атакам по иранским объектам.

Россия и Израиль достигли соглашения, которое позволит силам Башара Асада занять территории на юге Сирии, находящиеся под контролем оппозиции, но с условием, что в военных действиях не будут задействованы иранские военные, сообщает Daily Telegraph.

Как передает Русская служба Би-би-си, Москва, предположительно, уступила требованиям Израиля удерживать иранские силы в 25 км от Голанских высот, сообщают СМИ Израиля и Саудовской Аравии.

В свою очередь, Израиль не будет препятствовать наступлению сирийских войск на город Даръа и территорию на границе с Израилем и Иорданом. В понедельник Россия заявила, что в южной части Сирии должны находиться лишь сирийские силы, что, по-видимому, было адресовано Тегерану, пишет газета.

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Сообщается, что итоговый вариант соглашения обсудили министры обороны Авигдор Либерман и Сергей Шойгу. Таким образом, исключается возможность прямого столкновения между Ираном и Израилем на территории Сирии, где в последнее время росла напряженность между этими двумя странами.

В то же время это демонстрирует растущий раскол между Москвой и Тегераном, которые в этом конфликте поддерживают одну сторону. Согласно израильским источникам, Россию все больше раздражает присутствие Ирана в Сирии, и ее беспокоит, что столкновения между Ираном и Израилем могут негативно сказаться на победах, давшихся с таким трудом, отмечает газета.

По некоторым оценкам, в Сирии находятся тысячи советников и военных из Ирана. Также там находятся иранские военные базы, которые стали мишенями для атак Израиля.

Израиль, как сообщается, получил гарантии из Москвы, что Россия не станет препятствовать атакам по иранским объектам. Россия и Иран сыграли существенную роль в поддержке Асада. На прошлой неделе замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад успокоил Тегеран, заявив, что вывод его войск из страны даже не обсуждается.

Даръя - очевидная цель для Асада, который пообещал взять под контроль каждый сантиметр своей земли. Еще одним крупным центром сил оппозиции является Идлиб на северо-западе, но это сопряжено со сложностями, поскольку там находятся турецкие силы, отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, ранее США призвали Иран прекратить деструктивное поведение в регионе.