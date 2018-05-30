Трамп рассказал о шпионе в его предвыборном штабе

По его мнению, руководство Федерального бюро расследований внедрило шпиона в его предвыборный штаб.

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что руководство Федерального бюро расследований (ФБР) внедрило шпиона в его предвыборный штаб в ходе президентской кампании 2016 года.

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«У них были люди, которые проникли в нашу кампанию, - рассказал президент, выступая перед своими сторонниками в штате Теннесси.- Можете себе представить, что люди проникали в нашу кампанию?», сообщает телеканал Fox News.

В начале мая американские СМИ распространили список из 44 вопросов, которые специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий «российское дело» в отношении предвыборной команды Дональда Трампа, хотел бы задать президенту. Они касаются хода предвыборной кампании президента, связей его компании Trump Organization с российскими гражданами и фирмами, а также того, насколько полную информацию имел будущий президент о деятельности своих юристов, в частности, Майкла Коэна. Позднее Трамп заявил, что был бы готов встретиться со спецпрокурором, если бы считал его расследование справедливым.