В сети опубликовали официальную песню ЧМ-2018 (видео)
16:08, 25 мая 2018Мир
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Исполнителями композиции Live It Up стали Ники Джем, Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.
На Youtube выложили официальный трек ЧМ-2018 / Скриншот - Youtube - NickyJamTV
В сети опубликована официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.
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Композиция Live It Up обнародована на Youtube канале певца Ники Джема, который исполнил ее вместе с известным актером и музыкантом Уиллом Смитом, а также албанской певицей Эрой Истрефи.
Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге
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