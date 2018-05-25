В сети опубликовали официальную песню ЧМ-2018 (видео)

Исполнителями композиции Live It Up стали Ники Джем, Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.

В сети опубликована официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

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Композиция Live It Up обнародована на Youtube канале певца Ники Джема, который исполнил ее вместе с известным актером и музыкантом Уиллом Смитом, а также албанской певицей Эрой Истрефи.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге