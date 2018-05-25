Неизвестные взорвали бомбу в ресторане индийской кухни в Канаде

По данным медиков, состояние троих из пострадавших оценивается как критическое.

В ресторане города Миссиссога в канадской провинции Онтарио прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 15 человек, состояние троих из них оценивается как критическое.

Как сообщает Global News, взрыв произошел поздно вечером в четверг в ресторане индийской кухни Bombay Bhel, расположенном рядом с торговым центром.

Как сообщила местная полиция в Twitter, двое подозреваемых разыскиваются в связи с прогремевшим взрывом. Проводится спецоперация по их поимке.

На опубликованном полицией фото видно, как двое неизвестных в черных толстовках с капюшонами входят в ресторан, в руках у одного из них виден небольшой предмет, который, скорее всего, и был взорван впоследствии.

Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты.