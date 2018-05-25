Военные США готовы ответить на «бездумные действия» КНДР - Трамп

По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые «понесут США в данной ситуации».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы при необходимости ответить на «бездумные действия» со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщает CNN.

«Я говорил с нашими военными, они готовы, если надо. Аналогично я переговорил с правительством Южной Кореей и Японии. Он также готовы ответить на возможные бездумные действия КНДР», — сказал Трамп.

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По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые «понесут США в данной ситуации».

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.